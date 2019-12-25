Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном

Их последняя встреча прошла в июне 2019 года.

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Отмечается, что глава Белого дома посетит демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в рамках своего азиатского турне. По информации источника, Трамп планирует отправиться в Малайзию, Японию и Южную Корею. Кроме того, американский лидер может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

Отметим, что Трамп уже высказывался о своем желании лично провести переговоры с Ким Чен Ыном. Их последняя встреча прошла в июне 2019 года, во время первого срока нынешнего президента США.

Фото: YouTube / The White House