  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
44
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Трамп сделал новое заявление о российской нефти в контексте поставок в Венгрию

0 0

Глава США рассчитывает, что Турция откажется от энергоресурсов из России.

 Венгрии и Словакии будет трудно отказаться от поставок российской нефти. Соответствующее заявление в рамках общения с местными журналистами в Белом доме сделал американский президент-республиканец. Лидер вашингтонской администрации напомнил, что у правительства из Будапешта нет выхода к морю, что осложняет закупку европейской страны энергетических ресурсов у альтернативных поставщиков. В такой же ситуации оказались и чиновники из Братиславы.

Знаете, кто действительно не может сделать это, так это Венгрия.

Дональд Трамп, глава США

Накануне, на своей рабочей встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Дональд Трамп сообщил о том, что будет настаивать на прекращении закупок Анкарой российской нефти.

Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, венгрия, дональд трамп, нефть, словакия, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии