Трамп сделал новое заявление о российской нефти в контексте поставок в Венгрию

Глава США рассчитывает, что Турция откажется от энергоресурсов из России.

Венгрии и Словакии будет трудно отказаться от поставок российской нефти. Соответствующее заявление в рамках общения с местными журналистами в Белом доме сделал американский президент-республиканец. Лидер вашингтонской администрации напомнил, что у правительства из Будапешта нет выхода к морю, что осложняет закупку европейской страны энергетических ресурсов у альтернативных поставщиков. В такой же ситуации оказались и чиновники из Братиславы.

Знаете, кто действительно не может сделать это, так это Венгрия. Дональд Трамп, глава США

Накануне, на своей рабочей встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Дональд Трамп сообщил о том, что будет настаивать на прекращении закупок Анкарой российской нефти.

Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США.

Фото и видео: Белый дом