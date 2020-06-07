  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
29
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Уничтоженный турецким дроном российский "Панцирь-С1" попал на видео

0 0

Предположительно он был уничтожен турецким ударным беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что уничтоженный Турцией "Панцирь-С1" попал на видео. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале "Военный осведомитель".

Отмечается, что соответствующее видео распространили войска правительства национального согласия. Предположительно, "Панцирь-С1" уничтожен турецкими военными.

Инцидент произошел 20 мая в Тархуне в Ливии.

Ранее мы сообщали о том, что российская ЧВК начала выход из Бани-Валида, после поражения войск Хафтара под Триполи.

Видео:Twitter / Ali Özkök

Теги: мировые новости, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии