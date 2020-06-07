Уничтоженный турецким дроном российский "Панцирь-С1" попал на видео

Предположительно он был уничтожен турецким ударным беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что уничтоженный Турцией "Панцирь-С1" попал на видео. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале "Военный осведомитель".

Отмечается, что соответствующее видео распространили войска правительства национального согласия. Предположительно, "Панцирь-С1" уничтожен турецкими военными.

Инцидент произошел 20 мая в Тархуне в Ливии.

Ранее мы сообщали о том, что российская ЧВК начала выход из Бани-Валида, после поражения войск Хафтара под Триполи.

Видео:Twitter / Ali Özkök