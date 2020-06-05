В колонне замечены кустарные бронеавтомобили.

Российская ЧВК начала выход из Бани-Валида, после поражения войск Хафтара под Триполи. Об этом пишет телеграм-канал "Военный осведомитель".

Сообщается, что в колонне замечены кустарные бронеавтомобили, ЗРПК "Панцирь-С1", Урал 4320 и гаубицы M-30.

Ранее мы писали, что правительство национального согласия Ливии захватило брошенные наемниками фельдмаршала Халифы Хафтара боеприпасы. Снаряды принадлежали силам Ливийской национальной армии. Однако бойцам пришлось оставить боеприпасы после экстренного отхода из Триполи.

Видео: Telegram/Военный Осведомитель