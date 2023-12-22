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Основатель ЧВК Blackwater призвал "оставить" Крым, Донецк и Луганск Москве

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Эрик Принс призвал Киев пойти на уступки в конфликте с Москвой.

Крым, Донецк, Луганск следует "оставить" Москве. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала PBD Podcast огласил бывший офицер американских сил специальных операций Военно-морских сил и основатель одной из крупнейших в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Иностранец добавил, что считает предложение принять Украину в состав НАТО изначально плохим, поэтому такой инициативы на должно быть на столе переговоров.

Нам нужно заканчивать эту войну, потому что все, что сейчас делает Украина - она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы <...>. У них нет достаточной живой силы.

Эрик Принс, основатель Blackwater

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Фото и видео: YouTube / PBD Podcast

Теги: blackwater, днр, крым, лнр, чвк, эрик принс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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