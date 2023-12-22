Основатель ЧВК Blackwater призвал "оставить" Крым, Донецк и Луганск Москве

Эрик Принс призвал Киев пойти на уступки в конфликте с Москвой.

Крым, Донецк, Луганск следует "оставить" Москве. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала PBD Podcast огласил бывший офицер американских сил специальных операций Военно-морских сил и основатель одной из крупнейших в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Иностранец добавил, что считает предложение принять Украину в состав НАТО изначально плохим, поэтому такой инициативы на должно быть на столе переговоров.

Нам нужно заканчивать эту войну, потому что все, что сейчас делает Украина - она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы <...>. У них нет достаточной живой силы. Эрик Принс, основатель Blackwater

Военнопленный ВСУ назвал мобилизацию на Украине дорогой в один конец.

Фото и видео: YouTube / PBD Podcast