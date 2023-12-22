Евгений Лебедь рассказал об отношении командования к бойцам.

Всеобщая мобилизация на Украине станет для военнослужащих дорогой в один конец, поэтому лучше игнорировать решение властей и оставаться дома. Такое мнение выразил в комментарии для российского министерства по обороне военнопленный Вооруженных сил Украины Евгений Лебедь. Иностранец заметил, что после девяти месяцев нахождения на фронте у него начались проблемы со здоровьем, а местные медики ничем не смогли помочь пациенту. В результате мужчина за собственные денежные средства обращался в частную клинику. По результатам МРТ головы, грудной клетки и спины у него диагностировали грыжу позвоночника, грыжу шейного отдела позвоночника, грыжу желудка. После этого солдат обратился к своему руководству, написал рапорт для того, чтобы его отправили на Военную лечебную комиссию о признании моей недееспособности. Однако этот рапорт был потерян.

Обращаюсь к военнослужащим или к тем, кто собирается, или кого призвали, одумайтесь, не идите сюда, это может быть дорога в один конец. Лучше оставайтесь дома, в крайнем случае, посадят, лучше отсидите, но будете живыми. Подумайте и решите для себя, что вам нужнее, жить или умереть здесь. Евгений Лебедь, пленный

Дополнительно боец рассказал о том, как его отправили на передовую линию сражений. ВСУ дали военнослужащему только автомат и четыре рожка с патронами, хотя в регионе регулярно работала артиллерия противника и беспилотники. По итогу в его подразделении было много убитых и раненых, а частично солдаты дезертировали с поля боя. Евгений лебедь добавил, что нередко командиры избивали тех, кто не выполнял приказы.

Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности.

Фото и видео: Минобороны России