Василий Кулачук объяснил, как оказался в рядах ВСУ.

Попавший в российский плен украинский военнослужащий Василий Кулачук рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы со здоровьем. Он пояснил, что ему все равно вручили повестку о необходимости явиться на службу. Мужчина пояснил, что перед проведением специальной военной операции он в течение недели находился на лечении в психоневрологическом диспансере.

Здоровье у меня – я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре – у меня серьезные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночника. военнопленный

Иностранец добавил, что сейчас ему 51 год, он прибыл в армию киевского режима из Волынской области. Украинца мобилизовали 24 февраля 2023 года. Однако 26 января 2024 года Василий Кулачук самостоятельно сдался в плен противникам ВСУ. Это произошло в районе села Приютное Запорожской области.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости