Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим

Боец ВСУ попал в плен к российским войскам южнее поселка Урожайное в ДНР.

Украинский пленный Александр Госинец рассказал, как Вооруженные силы Украины ударили дронами по своим же войскам. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам военного, 18 января он попал в плен к российским войскам южнее поселка Урожайное в ДНР. Перед тем, как вместе с сослуживцами добровольно сложить оружие, произошел налет FPV-дронов, которые начали "разбирать" позиции ВСУ. Сам украинский пленный получил ранение в спину. Российские войска оказали ему медицинскую помощь.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости