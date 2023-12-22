Постпред РФ в ООН

Василий Небензя на созванном по инициативе России заседании Совета безопасности Всемирной организации в связи с американскими и британскими ударами по Йемену указал на "длинный послужной список" Вашингтона и их международных союзников, многократно нарушавших международное право. На мероприятии российский постоянный представитель в СБ ООН отметил, что в 2011 году Североатлантический военный альянс ликвидировал государственность в Ливии, грубо извратив положения резолюций Совбеза.

В попытке прикрыть фиговым листком свою агрессию против Сирии американцы в свое время изобрели абсурдную концепцию, якобы допускающую коллективную самооборону с негосударственным субъектом - сирийскими курдами. Василий Небеня, постпред РФ в ООН

Российский дипломат добавил, что нелавно отличилась Франция, которая цинично назвала "правом на самооборону" очевидное военное преступление киевского режима - ракетный удар кассетными боеприпасами по детскому катку и новогодней елке в Белгороде.

Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций