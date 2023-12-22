Небензя предостерег Запад от эскалации на Ближнем Востоке

Москва предостерегла коллективный Запад от эскалации на Ближнем Востоке. Однако в том случае, если она продолжится, то весь регион может столкнуться с катастрофой. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что опрометчивые и недальновидные шаги международной коалиции дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию ситуации на территории конфликта.
На Ближнем Востоке складывается критическая ситуация. Дело уже даже не в том, что своими действиями западники разрушают результаты многолетних усилий ооновского и регионального посредничества по внутрийеменскому урегулированию.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Василий Небензя добавил, что вся полнота ответственности за проблему ляжет на США и их пособников. В России считают, что Запад ради собственных корыстных геополитических интересов упорно мешают международному сообществу потребовать прекращения огня в Секторе Газа Израилем, а также в очередной раз сам становится агрессором на геополитической арене.
Небензя заявил, что у Запада нет мандата на силовые действия в Красном море.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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