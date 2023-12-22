Постпред РФ в ООН назвал ответственного за трагедию в секторе Газа.

Москва предостерегла коллективный Запад от эскалации на Ближнем Востоке. Однако в том случае, если она продолжится, то весь регион может столкнуться с катастрофой. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что опрометчивые и недальновидные шаги международной коалиции дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию ситуации на территории конфликта.

На Ближнем Востоке складывается критическая ситуация. Дело уже даже не в том, что своими действиями западники разрушают результаты многолетних усилий ооновского и регионального посредничества по внутрийеменскому урегулированию. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что вся полнота ответственности за проблему ляжет на США и их пособников. В России считают, что Запад ради собственных корыстных геополитических интересов упорно мешают международному сообществу потребовать прекращения огня в Секторе Газа Израилем, а также в очередной раз сам становится агрессором на геополитической арене.

Небензя заявил, что у Запада нет мандата на силовые действия в Красном море.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций