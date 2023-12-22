Небензя заявил, что у Запада нет мандата на силовые действия в Красном море

Постпред РФ в ООН прокомментировал атаки США и Британии на хуситов.

Никакого легитимного мандата на силовые действия у международной коалиции в Красном море нет. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что у американской администрации и Великобритании нет никаких правовых оснований бомбить хуситов. Он назвал откровенно слабыми аргументами для оправдания ударов по Йемену слова постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

Очевидно одно: никакого легитимного мандата на силовые действия у самопровозглашенной коалиции нет. Одно дело защищать коммерческое судоходство, атаки на которые недопустимы, и совершенно иное - непропорционально и незаконно бомбить другое государство. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя задал коллегам вопрос о том, о каком праве на праве на самооборону Лондон и Вашингтон вообще могут говорить, находясь за тысячу миль от собственных государственных границ? Дипломат удивился, с каких пор данное право на самооборону стало распространяться на коммерческие суда, особенно те, которые идут под флагом третьих государств.

США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций