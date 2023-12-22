США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя

Василий Небензя считает, что Вашингтон не ориентируется на международное право.

Американская администрация будет произвольно, не считаясь с международным правом, определять "угрозы", при которых Вашингтон возобновит удары по территории Йемена. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат заметил перед коллегами, что власти США не собираются останавливаться на достигнутом.

В Белом доме заявили, что "оставляют за собой право" возобновить военные действия в случае, если усмотрят новые "угрозы". Не нужно быть прозорливым, чтобы понять - и эти "угрозы", и меры по реагированию на них США будут определять без малейшей оглядки на международное право. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат заметил, что англосаксонский тандем со своими западными сателлитами в очередной раз грубо нарушил Устав ООН и другие нормы международного права, а также расшатал ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке. в Москве уверены, что США и Британия в качестве "реального вклада" в конфликт привели к новым бомбежкам и разрушениям.

На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций