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На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя

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Василий Небензя предостерег от эскалации конфликта.

Война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что те события, которые сейчас фиксируются международным сообществом с хуситами, Москве "знакомы до боли".

Точно такая же картина разрушений уже три месяца наблюдается в секторе Газа. Теперь многострадальный Йемен снова стал очагом боевых действий в регионе. Война распространяется на Красное море и Аденский залив.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: ситуация в Газе демонстрирует катастрофичность отказа от международного права.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: аденский залив, ближний восток, василий небензя, красное море, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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