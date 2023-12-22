На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя

Василий Небензя предостерег от эскалации конфликта.

Война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что те события, которые сейчас фиксируются международным сообществом с хуситами, Москве "знакомы до боли".

Точно такая же картина разрушений уже три месяца наблюдается в секторе Газа. Теперь многострадальный Йемен снова стал очагом боевых действий в регионе. Война распространяется на Красное море и Аденский залив. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: ситуация в Газе демонстрирует катастрофичность отказа от международного права.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций