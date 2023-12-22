Небензя: ситуация в Газе демонстрирует катастрофичность отказа от международного права

Постпред РФ в ООН оценил ситуацию с попыткой перемещения палестинского народа Израилем.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа демонстрирует, насколько катастрофичным может быть игнорирование странами международного права. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что угроза принудительного переселения палестинского народа из анклава на Ближнем Востоке и Западного берега реки Иордан является только частью того кровавого паззла, из которого складывается гуманитарная ситуация.

Чудовищная гуманитарная ситуация в Газе демонстрирует, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что к настоящему моменту на территории палестинского анклава погибли более 23 тысяч человек. Согласно предварительным сведениям, в Секторе Газа были убиты более 7,5 тысяч несовершеннолетних граждан. Дополнительно тысячи людей числятся пропавшими, они остаются под завалами разрушенных зданий. Москва заметила, что с учетом частоты и мощности нанесения воздушных ударов по населенным пунктам каждый день в Газе гибнут и получают увечья десятки или сотни местных жителей.

Небензя сравнил затопление Израилем туннелей в Газе с геноцидом.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций