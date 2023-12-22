Небензя сравнил затопление Израилем туннелей в Газе с геноцидом

Постпред РФ в ООН оценил действия Израиля в отношении палестинского анклава.

Затопление еврейским государством туннелей в секторе Газа может повлечь загрязнение грунтовых вод, что сделает территорию палестинского анклава непригодной для жизни. Подобные действия могут быть квалифицированы мировым сообществом как один из элементов геноцида. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что последствия для единственного запаса источника пресной воды для местных жителей в регионе сохранятся на века.

Крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля по затоплению туннелей в Газе морской водой. А речь идет, по разным оценкам, о заполнении 1300 коридоров общей протяженностью 500 километров 1,5 миллионами кубометров воды. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя уточнил, что говорит об одном из элементов геноцида, согласно подпункту "С" статьи 2 Конвенции 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него".

Небензя заявил о несогласии России с приглашением на СБ ООН некоторых делегаций.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций