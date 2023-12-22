Постпред РФ оценил работу Франции на посту председателя СБ ООН.

Москва сожалеет о том, что французское председательство грубо подрывает сложившуюся практику работы Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации в Нью-Йорке. В частности, дипломат не согласился с решением Парижа пригласить на заседание делегации по правилам 37 и 39.

Их общее число, включая Украину, составляет шесть. Это Евросоюз, Италия, Польша, Эстония, Германия и Украина <...>, что, очевидно, избыточно для такого формата, как брифинг, который, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России добавили, что никакой добавленной стоимости заявления этих участников заседаний в дискуссии в совете не вносят. Речь идет о том, что постпреды государств повторяют раз за разом "написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО".

Небензя: резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США.

Фото и видео: Организация Объединенных наций