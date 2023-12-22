Небензя: резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США

Постпред РФ в ООН оценил резолюцию по работе международной коалиции США в регионе.

Принятая Советом Безопасности Всемирной организации резолюция с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море не может рассматриваться мировой общественностью как легитимизирующая действия возглавляемой Вашингтоном коалиции. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН. Дипломат пояснил коллегам, что США предпочитают идти по пути одностороннего силового решения проблемы.

Резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов. Отмечаем, что третий оперативный параграф не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя пояснил, что американцы вместе с союзниками сколотили так называемую международную коалицию в регионе, состоящую преимущественно из кораблей самих США. Их задачей якобы является обеспечение безопасности в регионе. Однако в Москве полагают, что реальной задачей резолюции является попытка легитимизации задним число действий коалиции в Красном море, а также достижение права на "бессрочное благословление" от СБ ООН.

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Фото и видео: Организация Объединенных наций