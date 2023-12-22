Постпред РФ в ООН рассказал о коллапсе экономики на Украине.

Киевский режим, поверив пустым посылам западных стран, превратил Украину в несостоявшееся государство. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации. Дипломат добавил, что украинскому населению сейчас приходится терпеть лишения из-за собственного продажного руководства во власти. В Москве заметили, что правительство Украины готово положить национальные интересы и граждан ради отработки указания своих западных кураторов и спонсоров. Это решение связано с тем, что поддержка международных союзников для Киева остается единственным, что позволяет местной хунте находиться у управления государством.

Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, политическая система страны приобретает отчетливые тоталитарные черты. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Запад разделяет гражданских на важных и неважных.

Фото и видео: Организация Объединенных наций