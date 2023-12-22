Постпред РФ в ООН оценил колониальное мышление стран коллективного Запада.

Коллективный Запад цинично разделяет гражданских лиц на важных, и неважных, гибель последних якобы можно не замечать. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН. По словам дипломата, речь идет о потрясающе циничном и колониальном подходе. Спикер пояснил, что такую деятельность мировое сообщество со стороны Запада могло наблюдать с Африке, на Ближнем Востоке, Восточной Европе.

Запад хладнокровно проводит различия между важными гражданскими лицами, гибель которых можно использовать для очернения его геополитических конкурентов, и неважными, жизни которых считаются лишь сопутствующими потерями. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что мирные газовитяне, сирийцы, ливийцы, иракцы, афганцы, русские и украинцы для Запада являются не более чем безликими цифрами в статистике потерь.

Небензя назвал поддержку Киева Западом процессом закабаления украинского населения.

Фото и видео: Организация Объединенных наций