Постпред РФ в ООН напомнил о госдолге Украины.

Продолжение поддержки западными странами киевского режима является процессом закабаления украинского населения, а выделяемые денежные и военные средства вгоняют страну в долговую яму. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации. Дипломат заметил, что внешний государственный долг Украины с 2022 года увеличился до рекордного показателя в 132 миллиарда долларов. Спикер пояснил, что речь идет об ошеломляющей цифре, которую предоставят ВСУ по линии Международного валютного фонда, Вашингтона и Европейского союза.

Сегодня прозвучало много слов солидарности с Украиной, которую западные спонсоры якобы готовы поддерживать. Однако, как представляется, продолжение поддержки уже давно стало процессом закабаления украинской экономики и, как следствие, населения всей страны. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя напомнил коллегам о том, что за последние десять лет количество украинских пахотных земель, перешедших под контроль американских и западных агропромышленных транснациональных корпораций, превысило четыре миллиона га.

Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде.

Фото и видео: Организация Объединенных наций