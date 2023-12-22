Постпред РФ в ООН напомнил о теракте в Белграде, который устроили ВСУ.

Прага пыталась избежать ответственности за удары Вооруженными силами Украины по российскому Белгороду боеприпасами, которые были поставлены чешским правительством. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Дипломат заметил коллегам, что не считает такое поведение со стороны властей Чехии чем-то удивительным, так как гораздо сложнее отвечать перед мировой общественностьью за гибель мирного населения, чем укрываться за спинами "старших товарищей" по НАТО.

Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании Совбеза 30 декабря. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил, что не лучше "цивилизованных демократий" поступают и международные организации, которые сейчас стыдливо помалкивают, когда речь начинает вестись о еобходимости осудить военные преступления киевского режима. Василий Небензя добавил, что за исключением общих слов, никакой реакции от генерального секретариата ООН по теракту в Белгороде не поступило.

Небензя прокомментировал информацию о якобы применении РФ ракет КНДР.

Фото и видео: Организация Объединенных наций