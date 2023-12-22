Постпред РФ в ООН оценил фейк-ньюс, распространившиеся о России из США.

Американские власти тиражируют недостоверную информацию о якобы использованием Россией северокорейских ракетна Украине, даже не удосужившись предупредить своих коллег. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат заметил, что минувшей пятницей Вашингтоном был распространен очередной фейк-ньюс, о котором рассказал в прямом эфире официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Соединенные Штаты тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред России заметил, что в тот же день официальный представитель Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат опроверг прессе эту информацию. Иностранный специалист говорил о том, что соответствующих доказательств в распоряжении киевского режима не имеется.

Небензя высказался о ситуации на границе с Харьковской областью.

Фото и видео: Организация Объединенных наций