Постпред РФ в ООН оценил угрозу, которую представляет Украина для России.

Москва будет исправлять ситуацию на государственной границе с Харьковской областью. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат отметил, что говорит о недавней трагедии, которая произошла на территории Белгородской области в связи с воздушным ударом со стороны Вооруженных сил Украины. Спикер отметил, что чем больше соседняя страна будет создавать угроз для России, тем жестче руководство будет реагировать на проблемы. Василий Небензя пояснил, что армия РФ теснит в настоящее время боевиков киевского режима по всей линии соприкосновения. По мнению эксперта, местным националистам не до ведения привычных обстрелов, так как они пытаются спасти самих себя, "заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев".

А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы ее, разумеется, будем исправлять. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат отметил, что одной из задач специальной военной операции на Украине для Москвы является ликвидация всех угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами. В том числе, речь идет и о тех территориях, которые вошли в состав страны уже после начала СВО.

ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам.

Фото и видео: Организация Объединенных наций