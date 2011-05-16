ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам

Халед Хиари призвал ВСУ отказаться от ударов по гражданским объектам.

Помощник генерального секретаря Антониу Гутерриша Всемирной организации Халед Хиари на заседании Совета безопасности в связи с ударом Вооруженных сил Украины по российскому Белгороду призвал стороны регионального конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных жителей.

Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно. Халед Хиари, помощник генсека ООН

В свою очередь российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в Совбезе. Дипломат заметил, что Москва не целится в мирных украинских граждан, а только направляет воздушные удары по военной инфраструктуре киевского режима. При этом Россия также преднамеренно не направляет оружие против гражданских лиц.

Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером.

Фото и видео: Организация Объединенных наций