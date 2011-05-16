ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам

Помощник генерального секретаря Антониу Гутерриша Всемирной организации Халед Хиари на заседании Совета безопасности в связи с ударом Вооруженных сил Украины по российскому Белгороду призвал стороны регионального конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных жителей.
Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно.
Халед Хиари, помощник генсека ООН
В свою очередь российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в Совбезе. Дипломат заметил, что Москва не целится в мирных украинских граждан, а только направляет воздушные удары по военной инфраструктуре киевского режима. При этом Россия также преднамеренно не направляет оружие против гражданских лиц.
Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером.
Фото и видео: Организация Объединенных наций
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