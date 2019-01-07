Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером

Постпред РФ в ООН оценил политику украинских властей.

Руководство в Киеве, как и немецкий фашист Адольф Гитлер в 1943-1944 годах, пока что уверены в своей непобедимости и в том, что коллективный Запад в итоге "спасет их шкуры". Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат рассказал о высказывании советника офиса украинского президента Михаила Подоляка. Днем ранее тот заметил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой, так как речь будет вестись именно об ультиматуме, на который Россия якобы "пойдет и примет".

Вот такие ассоциации со словом "переговоры" у главарей киевского режима. Они, как и Гитлер в 1943-1944 годах, уверены в своей непобедимости и в том, что Запад в конечном счете спасет их шкуры. А германский фюрер, как известно, говорил, что совесть – это химера. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред РФ обратил внимание коллег на то, что героями на Украине власти сегодня считают те лица,которые осуждены как военные преступники Нюрнбергским трибуналом. Речь идет о коллаборационистах и поклонниках стратегии Адольфа Гитлера. Василий Небензя добавил, что действующая власть в Киеве используют те же методы, что и фашисты.

Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород.

Фото и видео: Организация Объединенных наций