Постпред РФ призвал Антониу Гутерриша прокомментировать теракт.

Москва удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Вооруженными силами Украины атакой на Белгород. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат пояснил коллегам, что обстрелы мирной инфраструктуры и гражданского населения армией киевского режима показывают агонию руководства Владимира Зеленского. Он добавил, что все виновные за преступление лица понесут ответственность.

Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат напомнил о том, что чем больше угроз со стороны Украины будет создаваться для страны, тем жестче будет действовать Москва для устранения опасности. Эта задача является одной из перечня, обозначенного в специальной военной операции. Речь идет о ликвидации угроз, которые исходят от граничащих с РФ территорий.

Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут.

Фото и видео: Организация Объединенных наций