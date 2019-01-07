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Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут

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Постпред РФ в ООН выступил на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке.

Все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.  Дипломат выступил с призывом ко всем национальным правительствам и профильным международным структурам, чтобы те осудили жестокое преступление, которое Вооруженные силы Украины совершили с использованием запрещенных в ряде государств коллективного Запада кассетных боеприпасов. Спикер рассчитывает, что союзники Киева смогут публично дистанцироваться от режима и кураторов, которые допускают подобные инциденты.

Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: василий небензя, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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