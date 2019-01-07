Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут

Все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат выступил с призывом ко всем национальным правительствам и профильным международным структурам, чтобы те осудили жестокое преступление, которое Вооруженные силы Украины совершили с использованием запрещенных в ряде государств коллективного Запада кассетных боеприпасов. Спикер рассчитывает, что союзники Киева смогут публично дистанцироваться от режима и кураторов, которые допускают подобные инциденты.
Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма.
Фото и видео: Организация Объединенных наций
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все