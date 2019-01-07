Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма

Постпред РФ в ООН прокомментировал преступление ВСУ.

Преднамеренный неизбирательный и комбинированный удар Вооруженных сил Украины по Белгороду представляет из себя акт терроризма. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Речь идет о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу. Еще раз хочу акцентировать — перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против граждан. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат заметил коллегам, что обстрелы мирных городов со стороны армии киевского режима свидетельствуют миру об агонии режима при президенте Владимире Зеленском. В России подчеркнули, что все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.

Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду.

Фото и видео: Организация Объединенных наций