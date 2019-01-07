Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду

Постпред РФ в ООН оценил позицию Праги, Варшавы и Брюсселя.

Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского коллеги участвовать в заседании СБ ООН в связи с ракетным обстрелом города Белгорода. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат заметил, что Прага стоит в очереди для участия в тех антироссийских мероприятиях, которые созывает украинская сторона и его спонсоры. Однако совершенно другая ситуация происходит, когда Чехии надо отвечать за поступки собственного правительства.

Хотим, чтобы граждане Чехии, как, впрочем, и других западных государств, подавляющее большинство из которых не настроено враждебно по отношению к России, понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат поинтересовался у коллег, где во время заседания находится представитель Польши. Василий Небензя напомнил, что иностранец еще вчера рассказывал про залетевшую на территорию Польши ракету, которую искали и так и не смогли найти 500 солдат войск территориальной обороны Люблинского воеводства. Дополнительно спикер попытался узнать о местонахождении официального представителя от Евросоюза.

Небензя: у Киева нет ресурсов для сохранения ситуации на поле боя.

Фото и видео: Организация Объединенных наций