Постпред РФ в ООН оценил обстановку на поле боя для ВСУ.

Киевский режим не обладает и не будет обладать ресурсами даже для сохранения текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат заметил, что уже сейчас ставка стран коллективного Запада на украинскую победу потерпела крах.

Реальность такова, что у Украины нет и не будет ресурсов для того, чтобы не просто добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. Дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленных ему вооружений. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Киев насильно заставляет украинцев воевать за продажную власть.

Фото и видео: Организация Объединенных наций