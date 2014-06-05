Небензя: Киев насильно заставляет украинцев воевать за продажную власть

Постпред РФ в ООН упомянул о планах Киева отправить на поле боя женщин.

Киевский режим насильно заставляет сограждан воевать за коррумпированную и антинародную власть. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат заметил, что граждан страны без всякой подготовки армия бросает на передовую линию. Спикер заметил, что один из местных командиров ВСУ говорил о том, что бойцы даже не успевают получить на поле боя позывной, так как они слишком быстро погибают.

Негодуют украинцы еще и потому, что их насильно, вопреки заверениям главаря киевской хунты, заставляют воевать за эту коррумпированную, продажную и антинародную власть. Мужчин призывного возраста останавливают на улицах, в общественном транспорте, используют запугивание и насилие. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский постпред заметил, что украинские власти готовятся отправлять "в бессмысленную мясорубку не только мужчин, но и женщин".

Небензя назвал украинские средства ПВО причиной гибели мирных жителей.

Фото и видео: Организация Объединенных наций