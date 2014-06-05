Небензя назвал украинские средства ПВО причиной гибели мирных жителей

Постпред РФ в ООН сравнил трагедию с гибелью мирных жителей на Украине с ситуацией в Секторе Газа.

Украинские власти размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах в нарушение международного права, что становится причиной гибели гражданского населения. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат рассказал коллегам о том, что жители Украины размещают в социальных свежие ролики о том, что якобы российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, в то время как местные ракеты промахиваются или сбиваются с курса, после чего оказываются в объектах жилой инфраструктуры.

Если и есть о чем поговорить сегодня, так это о действиях систем украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. На этот счет нет уже давно никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо предупреждающих об этом сограждан. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что нацистский киевский режим готов убивать западным вооружением и средствами ПВО не только жителей Донбасса, но также и собственных граждан, находящихся в мирных объектах инфраструктуры. Дипломат на мероприятии предложил членам СБ ООН сравнить удары, нанесенные по Украине и по сектору Газа для того, чтобы они могли удостовериться в причине гибели людей. По словам Небензи, граждане погибли из-за работы украинских систем ПВО. Он уверен, что этот факт виден не только экспертам, но и неангажированным наблюдателям.

Небензя: время киевского режима истекает.

Фото и видео: Организация Объединенных наций