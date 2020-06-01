Небензя: время киевского режима истекает

Постпред РФ в ООН напомнил о стремлении Москвы договориться с Киевом по украинскому конфликту.

Время киевского режима стремительно истекает, а мирным украинцам, местному языку и культуре ничто не угрожает. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат подчеркнул, что Москва не отказывалась от политико-дипломатических инструментов разрешения регионального кризиса. Он напомнил о том, что Россия в марте-апреле прошлого года давала украинскому руководству шанс сохранить свою территориальную целостность без Крыма, а также спасти жизни сотен тысяч своих граждан.

Был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый. А то, что воспользоваться им не дали лондонские и вашингтонские хозяева... Время для киевского режима стремительно истекает. Его будущее - действительно под серьезной угрозой. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат обратил внимание на то, что руководитель киевского режима после этого подписал указ, прямо запрещающий ему переговоры с российскими коллегами из Кремля. Этот документ до сих пор остается в законной силе. Однако те, кто не хочет переговоров между Россией и Украиной, умалчивают этот факт.

Небензя предупредил Киев и Запад о самых плохих новостях на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных наций