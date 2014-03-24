Небензя предупредил Киев и Запад о самых плохих новостях на Украине

Постпред РФ в ООН оценил угрозу от НАТО на Украине.

Киевский режим и коллективный Запад должны ждать в ближайшее время самых плохих новостей на Украине. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат уверен в том, что миру стало очевидно, что ставка украинских властей на решение кризиса на поле боя оказалась ошибочной и даже провальной. Он заметил, что недружественные страны поставили перед собой абсолютно недостижимую цель. Речь идет о военной победе над РФ. Спикер заметил, что с территории Украины по-прежнему исходит угроза из-за деятельности НАТО, которую Москва намерена устранить либо в ходе специальной операции, либо за счет политико-дипломатических инструментов.

Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско. Ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне и Брюсселе утверждены новые пакеты военной финансовой помощи. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя уточнил, что военное финансирование ВСУ со стороны Запада может лишь оттянуть агонию киевского режима.

Небензя заявил, что Россия убеждена в безальтернативности СВПД.

Фото и видео: Организация Объединенных наций