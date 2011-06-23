Небензя заявил, что Россия убеждена в безальтернативности СВПД

Дипломат выступил с призывом к Антониу Гутерришу.

Москва убеждена в безальтернативности Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и считает, что перезапуск такой сделки отвечает интересам международной безопасности. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

РФ убеждена в безальтернативности СВПД. Скорейший перезапуск плана - единственно верный путь, отвечающий интересам региональной и международной безопасности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил, что в России рассчитывают на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее называл СВПД лучшим возможным способом обеспечения мирного характера иранской ядерной программы, теперь не будет допускать в своих докладах, спорных элементов, которые могут поставить под грозу хрупкие перспективы полноформатного восстановления венских договоренностей по Ближнему Востоку.

Небензя: ключевая вина за срыв СВПД лежит на США и европейских участниках сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций