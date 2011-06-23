Небензя: ключевая вина за срыв СВПД лежит на США и европейских участниках сделки

В Москве обвинили Запад за нагнетание обстановки на Ближнем Востоке.

Американская администрация и европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) несут главную ответственность за срыв иранской ядерной сделки. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат заметил, что говорит о деятельности Великобритании, Франции и Германии. Специалист полагает, что решения СБ должны выполнять неукоснительно, поэтому попытки пересмотреть решения "задним числом" подрывают выверенный баланс интересов и нелегальны.

...Им не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряженности заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В Москве ожидают того, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Тегерана. Василий Небензя заметил, что любые другие сценарии ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к региональной эскалации с вероятными губительными последствиями для Ближнего Востока.

Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций