Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России

В СБ ООН оценили попытки Запада переложить вину на Россию.

Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат уточнил, что западные коллеги регулярно обвиняют Москву и Тегеран в том, что якобы иранские власти поставили россиянам беспилотники, чтобы те использовались на территории украинского конфликта.

Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было. Все распространявшиеся в СБ ООН… письма на этот счет сводились к неким умозрительным суждениям, подозрениям. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что никаких сколь-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные американцами и британцами обломки были собраны на Украине, недружественными странами приведено не было.

Небензя назвал обещания США облегчить санкции против Ирана пустым звуком.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций