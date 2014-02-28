Небензя назвал обещания США облегчить санкции против Ирана пустым звуком

Россия рассказала о нарушениях со стороны Запада.

Дипломат из Москвы назвал обещания американских властей облегчить санкционное давление против Ирана пустым звуком. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Спи кер счел, что в реальности обстановка становится только хуже.

Обещания американцев отказаться от политики максимального давления на Тегеран и вернуться в ядерную сделку так и остались пустым звуком. И даже более того, ситуация становится только хуже. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В СБ ООН уточнили, что нарушения со стороны США положений СВПД и резолюции 2231 уже давно приобрели хронический характер. Василий Небензя добавил, что такой очевидный факт предпочитает игнорировать в своих докладах генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом чиновник ограничивается только скромными призывами к Вашингтону снять антииранские санкции. Аналогичным образом в тексте выступлений замалчиваются действия Великобритании, Германии, Франции, Евросоюза.

В Киеве веселятся, а в Газе не до развлечений, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций