Василий Небензя рассказал об общественном резонансе из-за ночных гуляний советника главы Украины в ночном клубе.

Ночные клубы в Киеве пользуются популярностью даже в условиях боевых действий и тотальной мобилизации, в то время как в секторе Газа местным жителям сейчас не до развлечений. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на мероприятии, посвященному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Дипломат пояснил, что накануне на территории Украины разгорелся общественный скандал, связанный с тем, что советник офиса президента Владимира Зеленского Сергей Лещенко разместил в социальных сетях видео со своим участием в битком забитом танцующей молодежью ночном клубе столицы. В Москве добавили, что спустя два года проведения специальной военной операции в Киеве функционируют и даже пользуются популярностью ночные клубы.

А сколько развлекательных заведений работают в Газе? Правда даже ставить такой вопрос кощунственно на фоне разрушения домов, школ, больниц, предприятий по производству питания и в целом гражданской инфраструктуры. Жителям Газы сейчас не до развлечений. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций