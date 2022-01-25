Небензя: без решения палестинской проблемы нельзя обеспечить безопасность Израиля

Постпред РФ в ООН призвал учитывать мнение региональных игроков.

Безопасность еврейского государства можно обеспечить лишь через долгосрочное решение палестинской проблемы, поэтому Москва активно работает над этим вопросом. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на мероприятии, посвященному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Говоря о завтрашнем дне данного конфликта, пора задуматься и о послезавтрашнем. Возникает много вопросов о путях восстановления Газы и в целом о будущем долгосрочном решении палестинской проблемы. А без ее решения невозможно обеспечить по-настоящему устойчивую безопасность Израиля. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По словам Василия Небензи, обновленный механизм внешнего сопровождения для согласования условий долгосрочного, устойчивого урегулирования кризиса между Израилем и Палестиной на основе двугосударственного решения должен быть по-настоящему репрезентативным и включать региональных игроков. В России добавили, что именно страны региона лучше остальных понимают, как можно добиться справедливого решения, основанного на договорно-правовой базе.

Небензя заявил, что палестинцы для Запада являются людьми второго сорта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций