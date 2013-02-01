Небензя заявил, что палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

В России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Коллектвный Запад не заинтересован в защите интересов палестинского народа, так как этих людей страны считают людьми второго сорта. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на мероприятии, посвященному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Дипломат уточнил перед коллегами, что на протяжении двух месяцев международное сообщество, а также гуманитарные агентства и обычные жители призывают СБ ООН потребовать от Израиля и ХАМАСа немедленно прекратить огонь на территории. В Москве об этом говорят с самого начала эскалации кризиса.

За эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт: для Запада палестинцы - это люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которыми совет сталкивается при выработке решений. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что мирный призыв до сих пор не реализован, хотя речь идет о моральном императиве и единственной гарантии действенного гуманитарного реагирования. Василий Небензя уточнил, что принятая СБ ООН ближневосточная резолюция из-за позиции Вашингтона предусматривает лишь гуманитарные паузы, поэтому в ней отсутствует механизм мониторинга выполнения положений документа.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций