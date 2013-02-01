Россия предложила расширить мандат миротворцев ООН на Ближнем Востоке

Василий Небензя рассказал о послании к генсеку ООН.

Москва считает, что одним из вариантов реализации положений ближневосточной резолюции Совета Безопасности от ООН могло бы стать расширение роли профильного Органа по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на мероприятии, посвященному урегулированию регионального кризиса. Дипломат уточнил, что сейчас миссия располагает насчитывает свыше двух сотен сотрудников- военных наблюдателей на указанной территории. Количество может вырасти в условиях наращивания ресурсного обеспечения. В РФ требуют от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша либо проработать такой сценарий, либо предложить альтернативу.

Ожидаем, что генсекретарь ООН, как это предписано резолюцией 2712, как можно скорее представит предложения по конкретным опциям организации механизма мониторинга ее выполнения. Одним из вариантов могло бы стать расширение мандата Органа ООН... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что ОНВУП стал первой в истории миротворческой миссией Всемирной организации, созданной для обеспечения соблюдения международных соглашений о прекращении огня в Палестине. Работа ведется в соответствии с резолюцией под номером 50 СБ ООН от 29 мая 1948 года. Военные наблюдатели в рамках договоренностей присутствуют на юге Ливана и Голанских высотах, а также в Бейруте, Дамаске и Иерусалиме.

Небензя указал на двойные стандарты Запада, сравнив его отношение к Палестине и Киеву.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций