Дипломат напомнил об отношении Запада к африканским и ближневосточным беженцам по сравнению с украинскими.

Разница в отношении стран коллективного Запада к палестино-израильскому и украинскому кризисам свидетельствует о двойных стандартах. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на мероприятии, посвященному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Дипломат объявил коллегам о том, что Москва намерена затронуть ряд неудобных тем, которые принципиально важны для понимания ситуации в регионе. Спикер напомнил о том, что как минимум дважды в месяц западные делегации запрашивали заседания по Украине, в то время как Албания и США выражают озабоченность политическими аспектами данного регионального конфликта, а Франция и Эквадор позиционируют себя борцами за преодоление его гуманитарных последствий.

Сколько раз упомянутые делегации запрашивали заседания по ближневосточному вопросу? Ноль... Коллеги, откуда такая робость? Или судьба палестинского населения гораздо менее интересна для вас с точки зрения внутриполитических "очков" в ваших столицах? Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред России рассказал о том, что двойные стандарты Запада "во всей красе" фиксировались также в ситуации с миграционным кризисом на территории Европейского союза. Речь идет о том, что украинским беженцам предоставляются всевозможные льготы и преференции на основе того, что эти люди якобы привыкли в подобному образу жизни у себя на родине. В то же время, беженцев из Африки и ближневосточных стран на Западе продолжают держать "в лагерях в нечеловеческих условиях".

Небензя заявил, что политика США по Газе привела к радикализации конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций