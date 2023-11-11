Небензя заявил, что политика США по Газе привела к радикализации конфликта

Постпред РФ в ООН оценил деятельность Вашингтона по Ближнему Востоку.

Блокирование американской администрацией мирных инициатив по сектору Газа не могло не привести к радикализации конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. Соответствующее заявление с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН поделился российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат не исключил дальнейшей расширении географии кризиса, активизации новых игроков, возобновление потенциальных или других застарелых кризисов по региону.

Его однобокая линия...статус-кво, и его так называемая тихая дипломатия были на самом деле нежеланием реализовывать все, о чем договорились страны и народы. Отсутствие какого-либо прогресса на переговорном треке не могло не привести к радикализации и взрыву. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил об отсутствии безопасных зон в секторе Газа.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций