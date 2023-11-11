Небензя заявил об отсутствии безопасных зон в секторе Газа

Постпред РФ в ООН напомнил о том, что мир предал забвению проблему Палестины и Израиля.

Безопасных зон в секторе Газа из-за целенаправленных ударов Израиля больше не существует. Соответствующее заявление с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН поделился российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат уточнил, что прочного мира на Ближнем Востоке нельзя без решения палестино-израильского вопроса. Этот момент в Москве сочли ключевым. Небензя напомнила, что его страна последние годы предупреждала о том, что предание забвению всей международно-правовой базы урегулирования в регионе конфликта приведет к дальнейшей эскалации.

Вопиющее нарушение международного гуманитарного права <...>. Эти мечети, по которым были нанесены недавно удары, расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что решение палестинского вопроса нельзя связывать с попытками выдавить палестинских граждан из мест "их исконного проживания". В России полагают, что решение этой "застарелой исторической" проблемы будет базироваться на положениях международного права.

Россия шокирована ударами Израиля по сектору Газа, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций