Василий Небензя прокомментировал действия Израиля в палестинском анклаве.

Москва возмущена ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа. Соответствующее заявление с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН поделился российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат уточнил, что только режим прекращения огня на Ближнем Востоке, а не краткие гуманитарные паузы позволят региону избежать новых жертв среди гражданского населения в зоне конфликта между Палестиной и Израилем. Спикер добавил, что содействие мирным жителям из анклава поставит заслон на пути у дальнейшего разрастания кризиса и вооруженного противостояния, втягивание в проблему новых сторон.

Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам – это вопиющее нарушение международного права. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя сообщил о 3,5 тыс. разрушенных Киевом объектов гражданской инфраструктуры.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций