Постпред РФ в ООН напомнил об агрессии ВСУ против Донбасса с мая 2014 года.

Киевский режим разрушил с 2022 года 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в результате ударов Вооруженных сил Украины более 16 тысяч жилых домостроений были повреждены. Соответствующими статическими данными с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН поделился российский постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат добавил, что при этом террор властей начался против мирного населения Донбасса еще раньше. В частности, с мая 2014 года ВСУ продолжали вести вооруженную агрессию против собственных граждан, которые решили не принимать антиконституционный государственный переворот в Киеве, произошедший на майдане.

Ттолько территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя уточнил, что против мирного населения украинскими властями были брошены войска, применялась авиация, тяжелая артиллерия и бронированная техника. Общее число погибших и раненых представителей Донбасса с 2014 года превышает 20 тысяч человек. В Москве заметили, что киевский режим "не считает своих бывших сограждан на Донбассе людьми".

Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций