ПНС Ливии захватило брошенные наемниками Хафтара боеприпасы

Военные ЛНА покидали территорию в спешке. Они оставили собственные боеприпасы противнику.

Правительство национального согласия Ливии захватило брошенные наемниками фельдмаршала Халифы Хафтара боеприпасы. Об этом сообщили журналисты из Anadolu. Они опубликовали ролик в собственном Twitter-аккаунте, на котором показаны ценные находки.Ранее снаряды принадлежали силам Ливийской национальной армии. Однако бойцам пришлось оставить боеприпасы после экстренного отхода из Триполи.

Напомним, что днем 4 июня представители ПНС заявили о полном контроле административных границ столицы Ливии. Военные оттеснили сторонников ЛНА от Триполи.

Ранее правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара.

Видео: Twitter/ANADOLU AGENCY (RU)