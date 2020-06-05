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ПНС Ливии захватило брошенные наемниками Хафтара боеприпасы

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Военные ЛНА покидали территорию в спешке. Они оставили собственные боеприпасы противнику.

Правительство национального согласия Ливии захватило брошенные наемниками фельдмаршала Халифы Хафтара боеприпасы. Об этом сообщили журналисты из Anadolu. Они опубликовали ролик в собственном Twitter-аккаунте, на котором показаны ценные находки.Ранее снаряды принадлежали силам Ливийской национальной армии. Однако бойцам пришлось оставить боеприпасы после экстренного отхода из Триполи. 

Напомним, что днем 4 июня представители ПНС заявили о полном контроле административных границ столицы Ливии. Военные оттеснили сторонников ЛНА от Триполи. 

Ранее правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара.

Видео: Twitter/ANADOLU AGENCY (RU)

Теги: ливия, лна, пнс, триполи, халифа хафтар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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