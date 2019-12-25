Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну

Глава МИД Турции объяснил, что ЛНА не способна вести войну без поддержки извне.

Турция заявила о неспособности фельдмаршала Халифы Хафтара выиграть войну в ливии. Об этом сообщили местные журналисты из газеты "Хюрриет" со ссылкой на министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Чиновник рассказал, что боевая обстановка на территории Ливии показывает, что силы Ливийской национальной армии не могут вести сопротивление без поддержки извне. Он подчеркнул, что любая договоренность, которая будет игнорировать интересы Турции на Восточном Средиземноморье, обречена на провал.

Мы приняли и принимаем все необходимые шаги для защиты Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Министр напомнил, что глава Правительства национального согласия планирует посетить с рабочим визитом Анкару 4 июня.

ЗРК "Бук" защитят авиабазу Хафтара в Ливии от турецких F-16.