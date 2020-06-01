Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

ЛНА снова контролируют аль-Асабиа.

Силы Халифы Хафтара заявили о новой победе в Ливии. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари днем 1 июня. По словам чиновника, военные восстановили контроль над городом аль-Асабиа. Этот населенный пункт располагается в 100 километрах от столицы Триполи.

Ахмед аль-Мисмари объяснил, что ЛНА восстановила контроль над аль-Асабиа после авиационных налетов в городе аль-Джебель аль-Гарби по террористическим такфиристским формированиям, которые запрещены в России. С 21 мая данный город находился под управлением Правительства национального согласия.

Напомним, что 26 мая ПНС на двое суток приостановило боевые действия. Власти ПНС заявили, что дают противнику из вооруженных формирований на востоке Ливии "последний шанс сдаться".

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Видео: YouTube / Al Jazeera English